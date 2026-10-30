Pablo Migliore quedó en el centro de la escena en MasterChef Celebrity luego de que Wanda Nara le hiciera una pregunta incómoda antes de comenzar a cocinar.

La situación se produjo en una semana marcada por los rumores que vinculaban al exfutbolista con China Ansa. La versión había sido difundida por Nora Colosimo, madre de Wanda, quien aseguró que ambos participantes se habrían dado un beso durante una fiesta del reality.

En ese contexto, Wanda apuntó contra Migliore por sus salidas. “Si hay alguien que debe saber de fiestas debe ser el player que tenemos allá atrás”, lanzó la conductora.

El exarquero intentó esquivar la pregunta y caminó hacia los costados, pero finalmente respondió: “Yo voy a decir lo que no dicen todos: tengo que pedir permiso para poder salir. Hasta tal hora puedo ir y a partir de ahí tengo que pedir permiso”.

Wanda alcanzó a contestarle: “Me parece bien que le pidas permiso a la patrona…”. Sin embargo, los demás participantes interrumpieron la escena con un grito que rápidamente se apoderó del estudio: “¡Pollerudo, pollerudo, pollerudo!”.

La situación volvió a poner bajo los reflectores a Migliore y a China Ansa, quien había hablado públicamente sobre los rumores y su relación con Diego Mendoza, con quien tiene 2 hijos.