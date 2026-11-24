En una nueva edición de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe, Wanda Nara protagonizó un cruce cargado de humor y picardía junto a Rocío Robles. La conductora aprovechó la presencia de las cámaras para lanzar un comentario inesperado sobre Adrián Suar, actual pareja de la modelo, generando complicidad en el estudio.

El episodio ocurrió en el marco de la visita del grupo Chapeaux al certamen gastronómico. Al pasar por la estación de cocina de Rocío, la presentadora se enteró de las habilidades vocales de la concursante y la desafió a demostrar su talento musical frente a todos los presentes.

Lejos de achicarse, Robles aceptó la invitación y cantó una parte de Una y otra vez, el recordado tema de Marcela Morelo. Su interpretación causó grata sorpresa en Wanda, quien la llenó de halagos al decir "Pará, canta. Tiene talento" y luego pedir "Aplausos. Wow, tenemos nuestra Chapeuax acá".

Ilusionada con la idea de integrarse a la banda, la participante confesó: "Me encantaría ser una Chapeaux". Ante este entusiasmo, la conductora respaldó su potencial artístico expresando "Me gusta como cantás. Te veo futuro", y le recomendó aprovechar la exposición para llamar la atención de los productores de la emisora.

Sin embargo, el tono de la charla cambió cuando la empresaria introdujo una broma vinculada al plano laboral y amoroso. "Si te va mal acá, capaz es por ahí", deslizó sobre su futuro profesional, a lo que Robles contestó entre risas: "Y me tengo que salvar, viste ya a este altura del partido...".

En ese instante llegó la frase más punzante de la noche, cuando Nara mencionó directamente al productor televisivo: "Me gusta, igual ya te salvaste con el Chueco". Lejos de esquivar el comentario, la concursante le siguió el ritmo en el piso y le retrucó con un pícaro "¿Vos decís?".

Finalmente, durante el segmento de entrevistas individuales detrás de escena, Rocío aclaró su postura y remarcó su independencia laboral frente a la broma recibida. "¿Salvada de qué? No me ven que estoy en ESPN y estoy acá", sentenció con firmeza para cerrar la polémica.