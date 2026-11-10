Wanda Nara invitó a Nazareno Casero a pasar un minuto de intimidad

Wanda Nara y Nazareno Casero protagonizaron un tenso y divertido cruce en MasterChef Celebrity luego de que el actor sufriera un grave contratiempo con la elaboración de una torta Rogel. Al verse sin posibilidades de terminarla a tiempo, bajó los brazos y se ganó el delantal negro.

Cuando la conductora pasó por su estación, notó que tenía buena parte de la preparación pendiente y le consultó por su tranquilidad. El actor le respondió: “No, ya está. Si las cosas se te van de las manos es preferible ir tranquilo, si total ya está”.

Lejos de alarmarse, el participante sumó a su descargo con total resignación: “Tengo mis pocas capas. Hoy es un día para el olvido”. Ante este panorama desalentador, la animadora decidió sorprenderlo con un ofrecimiento inesperado: “¿Querés un minuto conmigo, Nazareno?”.

El competidor cambió rápidamente el semblante y lanzó con humor: “Bueno, un minuto con Wanda, no es lo que uno esperaría. Pero es un minuto con Wanda. Ojo”. Sin embargo, la charla dio un giro cuando ella advirtió que su estación estaba vacía.

Al notar que no había nada cocinándose, la conductora le advirtió: “Pero no tenés nada, nene, en el horno”. Ante esto, el actor retrucó: “No, ya está. Prefiero perder este tiempo charlando con vos”.

Wanda Nara intentó convencerlo para que armara la estructura con las dos únicas capas que tenía listas, pero él se negó rotundamente. El participante concluyó firme: “Prefiero entregar nada antes de entregar esto. Total, lo que me puede pasar es ir al delantal negro”.