Wanda Nara lanzó una explosiva frase contra la China Suárez en MasterChef

A cinco años del estallido del Wanda Gate, Wanda Nara volvió a revivir su conflicto con la China Suárez durante una emisión de MasterChef Celebrity en el canal Telefe. La reconocida conductora aprovechó un acting junto a Lizy Tagliani para lanzar nuevamente una de las expresiones más comentadas del espectáculo argentino, recordando el episodio ocurrido en 2021 tras el affaire de la actriz con el futbolista Mauro Icardi.

El cruce televisivo se originó mientras Wanda Nara interactuaba con Lizy Tagliani respecto al atuendo de viuda que lucía la concursante. Ante el comentario humorístico de la humorista sobre una relación secreta donde la esposa no estaba al tanto, la presentadora no dudó en responder con la emblemática expresión que conmovió a la farándula tras el encuentro en París: “Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste, zorra”.

La sorpresiva intervención de Wanda Nara generó un impacto inmediato en el estudio del programa, provocando que Lizy Tagliani se cubriera el rostro y que el jurado Germán Martitegui reaccionara con sonrisas. De esta manera, la conductora logró convertir una divertida escena humorística en un nuevo capítulo mediático que rememora la intensa controversia vivida con la China Suárez y Mauro Icardi.