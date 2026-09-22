Wanda Nara le copió a Susana Giménez y estalló el escándalo en Telefe

El canal Telefe hizo oficial el retorno de la competencia culinaria Masterchef Celebrity bajo la conducción de Wanda Nara. Para la presentación del programa se utilizó un spot promocional ambientado en un avión, formato que emula la idea desarrollada casi 10 años atrás por Susana Giménez en un sketch humorístico de apertura.

En el adelanto audiovisual, la temática de aviación sirve para advertir mediante metáforas sobre la presión en la cocina y las reglas de higiene que regirán el certamen. Los concursantes deberán sortear errores para no quedar eliminados e intentar llegar al balcón de salvación. La propuesta de la producción ubica a la creatividad y la prolijidad como aspectos clave dentro de la travesía gastronómica, cuyo estreno formal quedó fijado para el lunes 28.

El video hace un llamado a los participantes a ajustarse los delantales e ingresar a un espacio presurizado donde buscarán mantener la altura crucero en cada plato. Junto a la conductora aparecen los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, integrando parodias a las normas aeronáuticas: si la presión creativa baja se desplegarán los jurados, frente al olor a quemado se deberán apagar los incendios propios, queda prohibido usar insumos caídos durante un aterrizaje de emergencia y la evacuación conducirá al balcón en lugar de utilizar un tobogán.

Durante la grabación se suceden interacciones y enredos entre los famosos confirmados, entre los que figuran Luck Ra, Lizy Tagliani, Grego Rossello, Campi, Sebastián Presta, Julieta Nair Calvo, Pachu Peña, Pablo Migliore, Juli Poggio, Edith Hermida, Rocío Robles, China Ansa, Mike Amigorena, Diego Ramos, Luciana Geuna, Nazareno Casero, Morena Beltrán, Pablo Giralt, Paula Trápani, Karina Mazzocco, Marta Fort, Hernán Coronel, Elizabeth Vernaci y Alejandro Lerner. Los integrantes discuten sobre la pauta de transmisión y el tiempo disponible.

La producción de referencia data del año 2016, cuando Susana Giménez encabezó un segmento titulado Un vuelo imperdible para el 2017. En aquella megaproducción de la aerolínea ficticia Su Airlines, la diva interpretó a una azafata a cargo de atender a un pasaje repleto de celebridades.

Aquel sketch contó con la participación de Emilio Disi, Marley, Sebastián Estevanez, Teté Coustarot, Luciana Salazar, Soledad Pastorutti, Los Nocheros, Luciana Aymar, Pico Mónaco, Oscar Ruggeri, Sergio Goycochea, Vicky Xipolitakis, Nazarena Vélez, Pimpinela, Antonio Gasalla, Griselda Siciliani, Nico Cabré, Andrea Rincón, Eugenia Tobal, Luisana Lopilato, Graciela Alfano, Julieta Prandi, Rocío Guirao Díaz, Lizy Tagliani, Jorge Rial, Anamá Ferreyra, un imitador de Michael Jackson, Iliana Calabró, Nacha Guevara, Palito Ortega, Eleonora Wexler, Isabel Macedo, Rodrigo Lussich, Carmen Barbieri, Dady Brieva, Christian Sancho, David Bisbal, Cauã Reymond, Gerardo Rozín y la propia Maru Botana. En una de las escenas centrales, la conductora expresó por megáfono: “¡Abróchense los cinturones de seguridad y no jodan más, gracias por su atención y feliz vuelo!”.