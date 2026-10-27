Wanda Nara le dijo "zorra" a la China Suárez y se armó un escándalo

Las cosas entre Mauro Icardi y Wanda Nara están cada vez más complicadas en el ámbito digital. Desde las redes sociales se tiran indirectas todo el tiempo y cada una parece más picante que la anterior. El fin de semana, el futbolista volvió de sus vacaciones en México con la China Suárez y sus hijos y publicó una postal desde el avión donde se lamentaba por no haber podido compartir ese momento con sus propias hijas.

En esa publicación, el deportista expresó que pronto podrán disfrutar con su papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más. Wanda Nara le respondió de inmediato con imágenes de su jornada escolar junto a las nenas. Sin embargo, lo que vino después fue mucho más picante y tuvo como destinataria principal a la actriz.

Una seguidora mencionó que estaba en Paraguay a punto de ver la película Querés ser mi hijo y le escribió un mensaje directo. En el escrito figuraba la frase yo también tuve una zorra que se cargó a mi familia, un texto que revivía todo el conflicto mediático generado tiempo atrás entre ambas figuras públicas.

Este mensaje recordaba aquel viejo posteo en el que la conductora apuntaba de forma directa en contra de la actriz después de haber descubierto la infidelidad de su por entonces marido. Pero lo que llamó la atención fue que la historia estuvo subida durante 12 horas y luego desapareció por completo del perfil. La empresaria eligió eliminarla sin dar explicaciones, aunque se espera que pronto se conozcan los motivos de su decisión.