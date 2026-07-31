Wanda Nara le ganó la guerra a Icardi y se lo refregó en la cara: "Justicia"

Wanda Nara anunció una resolución clave en el conflicto legal que mantiene con Mauro Icardi por el traslado de sus hijas. Una jueza en Italia determinó que la mediática podrá gestionar la documentación de las menores sin necesidad del aval paterno, permitiendo su retorno al territorio argentino. La noticia llega tras semanas de disputas públicas y judiciales sobre el paradero de las niñas y la validez de sus documentos de identidad.

A través de un comunicado en sus plataformas digitales, la empresaria manifestó que "la jueza ITALIANA acaba de resolver a favor de mis hijas, no se necesita el consentimiento del Padre para tener el pasaporte y volver a la Argentina. Se hizo justicia también en Italia". Con esta decisión, el proceso administrativo para el viaje se simplifica, ya que las niñas "tendrán solo la firma de la madre para tener el pasaporte que les ‘robaron’", según denunció la conductora en relación a la situación previa de los documentos.

El conflicto se había intensificado recientemente debido a los reclamos de Icardi, quien cuestionó la crianza de las menores y calificó como "ilícito" su establecimiento en Argentina. El futbolista también había responsabilizado a su expareja por el "daño emocional" que la situación generaba en la familia. Sin embargo, el fallo judicial debilita la postura del deportista respecto a sus intentos por frenar el traslado internacional de las hijas.

Con el panorama legal despejado, Wanda Nara expresó su alivio y el deseo de concretar el viaje lo antes posible. Al finalizar su mensaje público, la mediática aseguró con firmeza que "pronto volvemos a casa", acompañando sus palabras con un símbolo de la bandera nacional. Esta resolución judicial parece poner fin a una etapa de incertidumbre sobre los pasaportes, permitiendo que la familia regrese al país una vez que se completen los trámites correspondientes.