Wanda Nara le robó la estrategia a Icardi para quedarse con sus hijas y fortuna

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo judicial que promete escalar en los tribunales. Luego de conocerse que el futbolista analiza accionar contra la abogada Ana Rosenfeld por "presunta violación al secreto profesional", la conductora decidió replicar esa misma maniobra y apunta ahora sus cañones hacia Elba Marcovecchio, defensora de su expareja.

El detonante principal del conflicto ocurrió en la mesa del programa de Mirtha Legrand, donde Marcovecchio y Rosenfeld mantuvieron un cruce mediático directo respecto al manejo profesional de la separación. La situación generó la reacción inmediata de la mediática, quien siguió atentamente cada una de las declaraciones realizadas durante la emisión televisiva.

"Wanda Nara va a iniciarle acciones legales a Elba Marcovecchio", confirmó el periodista Juan Etchegoyen al aire del programa Nuevo Día. Según detalló el comunicador, la propia Rosenfeld reveló que la carátula elegida para sustentar la presentación judicial sería la de calumnias e injurias.

El malestar de Nara radica en los cuestionamientos públicos de la letrada sobre la medida que impidió la salida de Icardi del país, entorpeciendo su vida laboral. En particular, a la empresaria le afectó que le atribuyeran la responsabilidad del presente profesional del jugador. "Una de las cosas que más le molestó es que haya dicho que, por culpa de ella, él no consigue club", explicó Etchegoyen sobre la postura adoptada por Nara.

Frente a esta acusación, la respuesta atribuida a la conductora no tardó en trascender. "¿Desde qué lugar dice Marcovecchio que por culpa mía no consigue club si el único que se embarra con las decisiones que toma es Icardi?", habría cuestionado Nara ante su círculo cercano.

El trasfondo deportivo del deportista resulta clave en este escenario. Tiempo atrás, la empresaria había revelado que su exmarido "odiaba" Turquía e incluso filtró conversaciones privadas en las que se abordaba este tema. Poco después de esos hechos, las autoridades del club Galatasaray tomaron la determinación de no renovar su contrato.

Desde aquel momento, Icardi no cerró vínculo con ninguna institución deportiva y permanece instalado en Argentina junto a la China Suárez. Aunque cronistas especializados señalaron un eventual pase al fútbol italiano o negociaciones avanzadas con el Everton de Inglaterra, la realidad indica que el delantero no viajó a Estambul para concretar la mudanza ni para avanzar en las conversaciones con otras entidades.

En paralelo, la estrategia impulsada previamente por el futbolista contra Rosenfeld se fundamenta en otros argumentos. De acuerdo a su postura, la representante legal expuso datos confidenciales del vínculo matrimonial recabados durante los años de convivencia, lo que configuraría una vulneración del secreto profesional.