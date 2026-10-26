Wanda Nara le tiró onda a un famoso y comenzaron los rumores de romance

Grego Rosselló pierde terreno en MasterChef Celebrity mientras Nazareno Casero se acerca cada vez más a Wanda Nara. La complicidad entre la conductora y el actor crece día a día en el programa y genera todo tipo de especulaciones sobre un supuesto romance en puerta. Las bromas y los coqueteos se multiplican en cada emisión y desconciertan a todos.

Todo comenzó cuando Damián Betular notó un corte en la mano de Nazareno Casero y llamó a los médicos del ciclo. En ese instante Rocío Robles gritó desde lejos que debían cuidar al futuro novio de Wanda Nara. Ninguno de los dos protagonistas desmintió la situación y las alarmas se encendieron de inmediato frente a las cámaras.

Wanda Nara se acercó a la estación de trabajo y le consultó a Nazareno Casero si había llevado algún look especial para la presentación. Ante la negativa del participante ella recordó una sorpresa anterior y hablaron sobre su faceta artística. La conductora destacó que ambos comparten el mismo idioma por dedicarse a la actuación y el intercambio fluyó con total naturalidad.

Nazareno Casero reveló que asistió al preestreno de la película protagonizada por Wanda Nara y la felicitó por su gran desempeño. Ella retrucó la charla con una propuesta inesperada al deslizar que él podría haber hecho el papel de su hijo en la ficción. El actor siguió la broma y aseguró que se suma al juego sin ningún tipo de problemas.

La charla subió de tono cuando Wanda Nara exclamó que la idea le gusta y lanzó una invitación abierta a los productores presentes. "Estamos disponibles", sentenció la conductora ante la complicidad total de Nazareno Casero. Para sumarle más condimento al vínculo el actor usó el perfume de la empresaria y le pidió que lo huela.