Wanda Nara le tiró onda a un famoso y comenzaron los rumores de romance

Durante una nueva emisión del exitoso ciclo de cocina MasterChef Celebrity, la conductora Wanda Nara y el participante Nazareno Casero protagonizaron un divertido intercambio que rápidamente se convirtió en el centro de atención de todos los presentes en el estudio televisivo.

Todo comenzó cuando la empresaria se acercó con absoluta curiosidad hasta la estación de trabajo del actor para observar cómo avanzaba con la compleja receta que debía presentar ante el exigente jurado del certamen gastronómico en esa jornada tan especial.

En ese preciso instante, el artista se encontraba muy concentrado cocinando unos papines mientras intentaba comprobar de manera constante si ya tenían la textura adecuada para continuar con la preparación del plato principal dentro del tiempo establecido.

Al notar el trabajo en la cocina, el participante le explicó detalladamente su situación con los ingredientes y confesó "Con los papines tengo un tema porque estoy probando la textura" mientras intentaba resolver el punto de cocción.

Aprovechando la cercanía en el estudio, Wanda Nara fue completamente directa y le preguntó al famoso actor qué clase de mujer podría llegar a conquistar su corazón en la actualidad tras varias especulaciones sobre su vida sentimental y amorosa.

Fiel a su estilo reflexivo y verborrágico, el participante respondió que sus gustos son sumamente amplios y que la conexión ideal no depende de un único modelo de persona, sino de la electricidad que pueda surgir de manera inesperada entre dos.

El actor profundizó sobre lo que siente en esos encuentros especiales y argumentó "Si hay electricidad, si sucede algo y si de golpe su mirada hace mella en mí" mientras continuaba muy pendiente de la cocción de su plato.

Mientras el artista intentaba desarrollar con total profundidad su interesante teoría sobre el amor y la seducción, la reconocida conductora lo interrumpió de inmediato con una broma muy oportuna al advertirle "Se te queman las papas, por ejemplo".

Lejos de incomodarse por la situación, el divertido comentario generó risas generalizadas en todo el estudio de televisión y le permitió al artista retomar el hilo de la charla romántica asegurando "Bueno, pero que haya magia".

La conductora aceptó la postura con un simple "puede ser" y la conversación dio un giro hacia un terreno más personal cuando le consultó si la exposición televisiva provocó mensajes de mujeres o acercamientos de antiguas parejas.

Con absoluta firmeza y convicción, Nazareno Casero fue terminante con su respuesta al asegurar frente a las cámaras que "Uno no vuelve" para cerrar cualquier posibilidad de segundas oportunidades sentimentales en su vida personal.

Cuando la conductora quiso profundizar en el asunto para conocer si realmente no se debe regresar con un ex novio, el actor le suplicó entre risas "No, Wanda, por favor, te lo pido, no" manteniendo su postura.

En ese instante intervino Luck Ra desde la estación de trabajo aledaña para mantenerse completamente al margen de la discusión amorosa y exclamó entre risas "A mí no me tomen de ejemplo de nada".

En medio de esa divertida charla culinaria, Wanda Nara descubrió de repente que Nazareno Casero tiene cuarenta años exactos, la misma franja etaria que ella, y lanzó sin filtro "Ahora te empiezo a ver con otros ojos".