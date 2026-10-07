Wanda Nara le tiró onda a un famoso y empezaron los rumores de romance

Wanda Nara y Grego Rossello protagonizaron un cruce lleno de indirectas en el programa MasterChef Celebrity. La conductora y el influencer intercambiaron propuestas de citas y divertidas recriminaciones frente a las cámaras. El participante aprovechó la visita a su mesada para piropearla abiertamente y la empresaria le contestó con una sugerente invitación.

Las bromas continuaron cuando el comediante le recordó que en una ocasión le llevó flores a su departamento y ella no lo atendió. La modelo se defendió entre risas criticando que la fragancia que le regaló era un frasco de 50 ml y dijo: "Bueno Grego, ¿vos te pensás que yo soy tan facilita? Que por un ramo de flores y un perfume tamaño 50 ml…". El joven le prometió conseguir otro regalo para convencerla.

El momento culminante del ida y vuelta ocurrió durante la preparación del plato. Al evitar probar una mezcla con mucho ajo, la presentadora bromeó sobre las consecuencias de un acercamiento romántico. El participante reaccionó al instante y le preguntó directamente: "¿Sale chape hoy?". Ella insinuó que la remera de fútbol que llevaba puesta mejoraba sus posibilidades.

Finalmente, el concursante decidió retomar la cocina para no quedar eliminado de la competencia gastronómica. Explicó que debía concentrarse para avanzar de ronda y seguir compartiendo grabaciones diarios. Wanda Nara cerró el picante cruce avisándole que la oportunidad ya había pasado, mientras él aseguró en el detrás de escena que no piensa rendirse.