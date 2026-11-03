Wanda Nara metió un bombazo y le robó el trabajo soñado a la China Suárez

El debut actoral de Wanda Nara en la pantalla grande con su participación en la película ¿Querés ser mi hijo? junto a Agustín Bernasconi dejó repercusiones positivas en la industria del entretenimiento. Si bien el largometraje tuvo un paso moderado por las salas de cine, el contenido llamó la atención de las plataformas digitales y se confirmó que Prime Video comprará los derechos para estrenarla muy pronto.

La faceta artística de Wanda Nara se expande con nuevos proyectos vinculados al streaming, sumando además un reality show que se emitirá próximamente por Disney donde mostrará detalles de su vida cotidiana junto a sus hijos y su novio Martín Migueles. Sin embargo, el acontecimiento más resonante involucra un desafío internacional que la llevará a cruzar el Atlántico en las próximas semanas.

Según detalló la periodista Naiara Vecchio, Wanda Nara filmará una nueva película en Madrid durante cinco semanas en marzo de 2027 consolidando su proyección fuera del país. Esta oportunidad laboral representa un hito muy importante que recuerda a los anhelos que la China Suárez manifestó en el pasado respecto a su carrera cinematográfica en España.

Hay que recordar que la China Suárez concretó una experiencia similar en el año 2021 cuando viajó para protagonizar la película Objetos junto al actor Álvaro Morte. En aquel período marcado mediáticamente por el conflicto conocido como el Wandagate, surgieron versiones sobre una posible instalación permanente de la actriz en suelo español que finalmente no se concretó.