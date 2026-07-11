Wanda Nara metió un bombazo y llamó a una angelita para MasterChef

La expectativa por el regreso de MasterChef Celebrity crece con las revelaciones sobre el armado del elenco. Ángel de Brito sorprendió en el programa LAM al confirmar el deseo de la conductora por sumar a una reconocida periodista de espectáculos.

El comunicador lanzó un interrogante al aire preguntando "¿A quién quiere la señorita Wanda Nara como participante de MasterChef? A la señora Laura Ubfal" ante la aprobación del panel que exclamó "¡Me encanta!".

Por su parte, la comunicadora se mostró halagada aunque aclaró que la producción de Telefe aún no inició las gestiones formales. Al respecto, la mujer manifestó "Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía" para explicar su situación actual frente a la propuesta. Esta intención se suma a los intentos previos de la animadora por convocar a figuras de otros ámbitos como el deportista Franco Colapinto para la competencia en las cocinas.

La lista de posibles integrantes sumó otro nombre de peso vinculado directamente al círculo íntimo de la presentadora. En el ciclo Sálvese Quien Pueda, el periodista Martín Salwe detalló que Nora Colosimo recibió un llamado formal.

El panelista aseguró que la mujer "Está convocada oficialmente al reality de las hornallas, a MasterChef. ¡La madre de Wanda!" lo que generó un festejo inmediato de sus compañeros con la frase "¡Me gusta!".

Colosimo mantiene un perfil elegante y reservado pero su presencia mediática creció en el último tiempo. La posibilidad de ver a la madre de la conductora frente a las hornallas genera un gran interés en el público que espera el inicio de las grabaciones. Aunque los nombres circulan con fuerza, la definición final de los participantes dependerá de las negociaciones que se lleven adelante en las próximas semanas.