Wanda Nara no habría tomado bien la reconciliación de Zaira y su ex

Zaira Nara, Wanda Nara, Jakob von Plessen y Mauro Icardi vuelven a estar en el centro de la escena mediática tras confirmarse una noticia inesperada. La menor de las hermanas decidió darle una nueva oportunidad al padre de sus hijos Malaika y Viggo, de quien se había distanciado en 2022 tras el recordado escándalo en París sucedido en septiembre de 2021.

Aquel episodio en tierras francesas ocurrió mientras las hermanas viajaban a Milán y sus parejas quedaban solas en la propiedad. Las cámaras de seguridad del lugar obligaban a salir y regresar juntos, por lo que el empresario acompañó al futbolista. Las versiones sostienen que él esperó afuera en el auto o estuvo con una modelo argentina residente en la capital francesa.

Aunque intentaron perdonar lo sucedido, la ruptura fue inevitable y más tarde apareció en escena el polista Facundo Pieres. Con el tiempo la relación maduró, el dolor sanó y la propia protagonista junto a su madre Nora Colosimo confirmaron el regreso de la pareja. Sin embargo, la decisión trajo severas consecuencias en el entorno familiar directo.

Según relató Marina Calabró, la mediática mayor consideró esto como una traición personal profunda. "Para Wanda esto es una suerte de puñalada porque Jakob es el padre de sus sobrinos, obviamente, pero también fue el que encubrió la infidelidad de Icardi", reveló la periodista para detallar la bronca generada por la complicidad pasada.

El malestar central radica en que la complicidad del empresario facilitó el engaño que marcó un quiebre definitivo en la vida matrimonial. "Acá queda como que no pasó nada y para Wanda pasó un montón. Eso le arruinó la vida. Recién acaba de salir el divorcio de Wanda y, sin tomar partido, pero ese hecho del hotel de París y que Icardi le refriega en las narices, es el quiebre en la vida de Wanda", completó Calabró.