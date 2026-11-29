Wanda Nara, Lucía Oliver y Yanina Latorre quedaron en el centro de una fuerte polémica mediática a raíz de una condena laboral en primera instancia. La resolución judicial determinó que la exsecretaria realizaba tareas domésticas, familiares y escolares en jornadas extensas sin registrar, lo que dio origen a un reclamo económico tras el despido.

Todo comenzó cuando LAM publicó en X la información difundida por Pepe Ochoa en Bondi y un usuario apuntó contra Naiara Vecchio por no tratar el tema por su vínculo con la empresaria. Frente a la repercusión, Wanda Nara salió a desmentir la versión en redes sociales afirmando que el fallo no era real.

"Obvio que no porque es fake", expresó Wanda Nara al intentar dar por terminada la discusión sobre su revés en la Justicia. Además, reforzó su postura al decir: "Es fake", luego de que trascendiera que debía abonar cerca de $20000000 entre Lucía Oliver y sus abogados.

La respuesta de la empresaria fue retomada por Yanina Latorre en SQP, donde desmintió la idea de una noticia falsa y explicó el estado procesal del expediente. Según precisó la conductora, se trata de una sentencia de primera instancia que todavía admite apelación antes de adquirir firmeza.

Yanina Latorre también aportó precisiones sobre el monto involucrado y las alternativas legales de la defensa en esta etapa. "Si Wanda no apela tiene que pagar $17000000, pero si apela iría a una segunda instancia", detalló la periodista al analizar el escenario económico.

En diálogo con Majo Martino, Lucía Oliver se refirió al resultado favorable en primera instancia y dejó en claro su postura frente al conflicto. "Contenta y festejando no estoy, me hubiese encantando no llegar a esta instancia para cobrar un sueldo de mayo del año pasado", sostuvo la exasistente.

Por último, Luli Oliver explicó el impacto personal que tuvo acudir a los tribunales luego del trato cotidiano que mantuvo con la familia. "Todo lo que siguió después fue completamente de más porque yo tenía una excelente relación con ella y toda su familia. Creo que me comporté muy bien como empleada y persona, así que dormí tranquila desde el primer día", cerró.