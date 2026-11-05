Wanda Nara no quiere que Icardi se escpae del país y él respondió fuerte

Wanda Nara y Mauro Icardi suman un nuevo capitulo en su conflicto legal luego de que la conductora pidiera la prohibicion de salida del pais para el futbolista. La empresaria argumenta que el deportista no cumple con la cuota alimentaria provisoria desde abril de este 2026. Ante la presion de la mediatica el jugador decidio salir al cruce de forma publica en sus redes.

Mauro Icardi solicito una nueva medida cautelar contra Wanda Nara para evitar que ella o su entorno publiquen imagenes de sus hijas en plataformas digitales. La abogada Elba Marcovecchio explico que la decision del deportista responde a la sobreexposicion de las menores. La molestia se origino cuando Martin Migueles Zaira Nara y Nora Colosimo mostraron a una de las nenas durante un cumpleaños.

Wanda Nara redoblo la apuesta exigiendo el pago de la deuda acumulada antes de permitir la salida de Mauro Icardi del territorio nacional. El futbolista habia abonado por ultima vez en julio una suma de $400000 dolares tras finalizar su vinculo contractual con el club Galatasaray. La falta de acuerdo definitivo sobre el monto mensual mantiene la causa encendida en los tribunales.

Mauro Icardi utilizo una fotografia del festejo de Halloween para desmentir las acusaciones y lanzar duras frases contra la madre de sus hijas. "Otra mentira que quisieron instalar sus voceros esta semana… Deudas, salida del país… ¿Cómo decían?", expreso el jugador. El deportista agrego: "Para verdades están las resoluciones judiciales. Qué raro que siempre en dichas resoluciones dice todo lo contrario. Les mando un beso".

Mauro Icardi concluyo su descargo sobre la controversia con Wanda Nara manteniendo su postura firme frente a las proximas acciones. "Espero ansioso cuál será la próxima mentira", lanzo el futbolista en el cierre de su publicacion. El expediente judicial continua su curso mientras ambas partes cruzan acusaciones tanto en la Justicia como en los medios de comunicacion.