Wanda Nara no quiere que Icardi vea a sus hijas y explotó con mucha furia

El delantero Mauro Icardi regresaba de México junto a la China Suárez, su madre Marcela Riveiro y los hijos de la actriz, Rufina, Magnolia y Amancio, cuando protagonizó un nuevo escándalo mediático. Durante el vuelo de regreso, el deportista observó dos asientos vacíos junto a la ventanilla y decidió volcar su frustración en las redes sociales mediante una fuerte publicación dirigida a Wanda Nara.

A través de una historia en su cuenta oficial, el futbolista compartió una postal del cielo y expresó su dolor redactando: “Miro al cielo, las nubes y pienso que hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos y dos personitas que llevo conmigo a todas partes.” En el texto, el protagonista hizo referencia a Francesca e Isabella, lo que rápidamente escaló la tensión existente entre las figuras públicas debido a la disputa por la tenencia.

El conflicto se profundizó cuando el atacante lanzó una dura sentencia acusatoria al escribir: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más.” Con esta declaración, el delantero encendió un nuevo capítulo en la contienda legal y mediática que mantiene con la empresaria, marcando un posicionamiento tajante sobre el vínculo con sus hijas.