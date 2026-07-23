Wanda Nara ofrece 100.000 dólares por datos del robo a su mansión

El asalto a la propiedad de Wanda Nara en Italia sumó un nuevo capítulo tras conocerse la decisión de la empresaria para dar con los culpables. El hecho ocurrió mientras se disputaba la final del Mundial entre Argentina y España. En ese momento, Nora Colosimo y sus nietos vivieron una situación de angustia al quedar encerrados en una habitación mientras escuchaban a los desconocidos dentro de la casa sin saber si portaban armas.

A raíz de este suceso, el periodista Santiago Riva Roy confirmó que la conductora busca acelerar la investigación. El cronista afirmó que "Hablé con Wanda y me habilitó a contarlo. Wanda está ofreciendo una recompensa de 100 mil dólares a cualquiera que tenga información de esta banda" sobre la estrategia para identificar a los asaltantes. La principal sospecha de la familia es que los delincuentes contaban con datos precisos sobre el lugar.

El accionar de los intrusos llamó la atención por la precisión con la que se movieron en una propiedad de arquitectura compleja. Sobre esto, el panelista Guido Záffora detalló que "Los investigadores están yendo a fondo, porque llegar al cuarto de Wanda en la casa de Milán es como un laberinto, y los ladrones sabían cómo llegar" en relación al peritaje policial. A pesar de haber otros bienes costosos, el grupo se centró en elementos puntuales.

La preocupación central radica en que, además de otros objetos, se llevaron documentación personal de las menores. Según Riva Roy, la familia cree en la existencia de un entregador porque "Al igual que Nora, sospechan que tenían información porque se dirigieron directamente a los pasaportes de las niñas" durante el asalto.

El incidente profundizó la crisis con Mauro Icardi, ya que las versiones entre las partes son opuestas. Desde el entorno del futbolista dudan de la veracidad del robo y sugieren que es una maniobra vinculada a la causa por la restitución internacional de las hijas. Por su parte, el círculo de la mediática sospecha de una posible implicación del delantero, quien se negaría a facilitar los trámites necesarios para que las niñas recuperen sus pasaportes y puedan viajar.