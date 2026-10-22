Wanda Nara pidió retoques estéticos para hacer escenas sexuales en una película

Wanda Nara, Martín Salwe y Agustín Bernasconi son los nombres que quedaron en el centro de la escena tras revelarse un detalle desconocido sobre el cine nacional. Durante la emisión del programa Sálvese quien pueda por la pantalla de América TV, el panelista Martín Salwe dio a conocer una información inédita sobre el rodaje del filme titulado ¿Querés ser mi hijo?. Según explicó el comunicador, mantuvo un diálogo directo con un integrante del equipo de postproducción de la cinta, quien le confirmó que la mediática realizó una solicitud puntual para la grabación de un momento de mucha cercanía física con su compañero de elenco.

"Hoy temprano hablo con una persona que estuvo trabajando en la postproducción de la película. Me dice lo siguiente: 'Hay una escena de sexo. En esa escena nos pidieron, cuídenla. Y hay retoques digitales'", reveló Salwe. Esta declaración generó gran repercusión debido a que la propia ex de Mauro Icardi había contado públicamente en sus plataformas digitales que tuvo que modificar su silueta y aumentar 10 kilos para ponerse en la piel de Lucía, su personaje. Sin embargo, en aquel momento no dio precisiones sobre los motivos estéticos o argumentales que la llevaron a realizar semejante transformación física para la pantalla grande.

La trama de la comedia romántica gira alrededor de Lucía, una mujer de 42 años que sufre una doble crisis al enterarse de la infidelidad de su pareja tras 15 años juntos y perder su empleo de manera simultánea. Al mudarse a su antiguo departamento conoce a Javier, un vecino de 22 años aficionado a la vida nocturna. Para acceder al puesto laboral de sus sueños en una compañía, la protagonista miente en la entrevista diciendo que es madre de un joven de 22 años. Al ser citada a un evento corporativo de integración familiar, le ofrece a su joven vecino un trato: hacerse pasar por su heredero a cambio de libertad total para organizar reuniones festivas en el edificio.

El plan inicial se complica cuando entre ambos personajes surge una pasión imprevista que desafía los prejuicios sociales y la brecha generacional de 20 años que los separa. A lo largo del filme, la protagonista aprende a no conformarse y a buscar su felicidad, mientras que el joven debe resolver el rumbo de sus sentimientos. La producción audiovisual, que contó con un presupuesto estimado en 500000000 de pesos argentinos, fue dirigida por Hernán Guerschuny y es una adaptación de un largometraje mexicano de 2023. El reparto principal se completa con las actuaciones de Jean-Pierre Noher y Charo López.