Wanda Nara posó desnuda para promocionar su OnlyFans y causó revuelo

Wanda Nara volvió a situarse en el centro de la escena mediática tras publicar una foto donde posó sin ropa para promocionar su perfil en la plataforma para adultos OnlyFans. La conductora cubrió sus partes íntimas con líneas trazadas sobre la imagen digital y acompañó el posteo con la frase “Sin las rayitas en...”, sumando un enlace directo hacia su cuenta de contenido exclusivo para suscriptores.

La iniciativa comercial de Wanda Nara desató un intenso debate entre sus seguidores, acumulando opiniones contrapuestas sobre la exposición elegida. Mientras algunos usuarios expresaron duras críticas hacia su rol materno y cuestionaron su decisión argumentando “Innecesario. Supuestamente sos millonaria”, otros admiradores salieron en su defensa con mensajes positivos como “Preciosa Wan, quien te diga algo feo, que se miren al espejo, se compren una vida y que la chupen”.

Este movimiento de Wanda Nara tiene un antecedente en el mes de septiembre, momento en que la modelo reveló el motivo que la llevó a comercializar dicho material explícito. Según explicó la mediática en una interacción con sus fanáticos, “Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata”.

En aquella oportunidad, Wanda Nara también se refirió a la logística cotidiana con sus hijos fruto de las relaciones con Mauro Icardi y Maxi López. Asimismo, la presentadora de televisión descartó por el momento regresar a la música por compromisos laborales pendientes, organizando sus días entre los asuntos personales y los proyectos profesionales que encabezará en el ambiente del entretenimiento.

En el ámbito audiovisual, Wanda Nara aguarda el debut de su primer papel actoral protagónico en la comedia romántica ¿Querés ser mi hijo?, dirigida por Hernán Guerschuny y coprotagonizada por Agustín Bernasconi. La trama retrata la historia de Lucía, una mujer adulta que entabla un vínculo sentimental con un hombre mucho más joven, marcando así el desembarco formal de la empresaria en el cine.

Durante una entrevista radial, Wanda Nara ofreció detalles sobre las grabaciones de las escenas íntimas junto a Agustín Bernasconi. La celebridad destacó el trabajo realizado con una especialista en la materia y expresó que “Lo tomé con mucha seriedad y lo disfruté. Hoy me falta el hecho de estar grabando una película”, añadiendo además que “Era lo más importante para mí, que fuera creíble”.