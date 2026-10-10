Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales después de compartir un video en ropa interior frente al espejo del baño de su casa. La publicación llegó pocos días después de que la Justicia italiana confirmara su divorcio de Mauro Icardi y generó una fuerte repercusión entre sus más de 17 millones de seguidores. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de La Joaqui, quien no pasó por alto las imágenes de la empresaria.

En el video, la conductora de MasterChef se mostró con una remera blanca corta y ropa interior negra, mientras posaba frente al espejo y acomodaba su cabello. En algunas tomas apareció de espaldas y en otras de frente, con el teléfono cubriendo parcialmente su rostro.

La publicación superó los 75.000 "Me gusta" durante su primera hora y rápidamente se llenó de comentarios. "La reina de las divorciadas", "Te amo Wanda, qué lomazo" y "Felicitaciones por tu divorcio, estás hermosa" fueron algunos de los mensajes que recibió.

Entre las figuras que reaccionaron apareció La Joaqui. La cantante dejó una serie de emojis con ojos de corazón, un gesto que no pasó inadvertido entre los seguidores de Wanda y que se sumó a las numerosas muestras de cariño que recibió la empresaria.

Wanda Nara y Mauro Icardi, oficialmente divorciados

La publicación llegó después de que el Tribunal de Milán confirmara la disolución del matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes se casaron el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, Buenos Aires.

La resolución judicial también rechazó el pedido de manutención conyugal de 250.000 euros mensuales y una compensación de 100.000 euros por mes que había solicitado la empresaria. Los jueces consideraron que su independencia económica y su actividad profesional no justificaban el reconocimiento de esos pagos.

Además, el tribunal desestimó los planteos relacionados con supuestas responsabilidades personales en la ruptura, al considerar que no existían pruebas suficientes para atribuir el final del matrimonio a una de las partes.

En medio de esta nueva etapa, Wanda también reapareció públicamente en un evento de una reconocida firma italiana de lujo en Buenos Aires, al que asistió acompañada por Martín Migueles. Para la ocasión eligió un vestido negro de encaje con transparencias.

Mientras continúa con las grabaciones de MasterChef, la conductora sigue compartiendo momentos de su vida cotidiana con sus seguidores. Su última publicación volvió a generar repercusión y dejó en evidencia el interés que despierta cada uno de sus movimientos tras el divorcio.