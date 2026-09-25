Wanda Nara suma un nuevo desafío a su carrera y se prepara para debutar en la pantalla grande. La empresaria presentó el primer tráiler de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica que protagoniza junto a Agustín Bernasconi, y confirmó que la película llegará a los cines el próximo 22 de octubre.

La mediática compartió primero el banner promocional del film y, minutos después, publicó el adelanto completo en sus redes sociales. “22 de octubre los espero en el cine”, escribió Wanda para anunciar oficialmente la fecha de estreno de su primer proyecto cinematográfico.

La película, dirigida por Hernán Guerschuny, tendrá a Wanda en el papel de Lucía, una mujer de 42 años que atraviesa una fuerte crisis personal después de descubrir que su pareja desde hace 15 años le es infiel. A partir de ese momento, su vida cambia por completo y debe reconstruirse después de quedarse también sin trabajo.

Tras la separación, Lucía regresa al departamento en el que vivía cuando era soltera con la intención de empezar nuevamente. Sin embargo, allí conoce a Javier, su vecino de 22 años, interpretado por Bernasconi, quien organiza fiestas constantemente y rápidamente comienza a alterar su rutina.

La historia cambia cuando Lucía encuentra una oportunidad para conseguir el trabajo que siempre quiso. Durante una entrevista laboral asegura falsamente que tiene una familia y un hijo de 22 años. El problema aparece cuando debe asistir a un “family day” organizado por la empresa junto a los directivos y sus respectivas familias.

Ante esa situación, decide pedirle ayuda a Javier y le propone hacerse pasar por su hijo durante el encuentro. A cambio, ella acepta permitirle organizar todas las fiestas que quiera en su departamento. Sin embargo, el acuerdo termina dando lugar a una inesperada historia de amor entre ambos, pese a los 20 años de diferencia que separan a los personajes.

El elenco se completa con Jean Pierre Noher y Charo López. La producción es una remake de una comedia mexicana y apuesta a una trama atravesada por los vínculos entre distintas generaciones, los malentendidos y la posibilidad de reconstruirse después de una crisis.

El rodaje se realizó durante tres semanas en Montevideo, Uruguay, y terminó a comienzos de mayo. Wanda había compartido entonces distintas imágenes del detrás de escena y ahora mostró por primera vez cómo será su llegada al cine.

Con el estreno previsto para el 22 de octubre, Wanda Nara desembarca así en una nueva faceta artística y tendrá su primer papel protagónico en la pantalla grande, acompañada por Bernasconi en una historia que combina comedia, romance y enredos familiares.