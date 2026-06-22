Wanda Nara presentó la campera chocolate que sera furor este invierno

Wanda Nara volvió a posicionarse como referente de la moda al lucir una campera de dimensiones amplias que promete ser protagonista durante los meses de frío. La empresaria optó por un modelo en color chocolate, una tonalidad que se consolida como la gran favorita frente al tradicional negro en las pasarelas internacionales. Este diseño se destaca por su silueta relajada y mangas con volumen, adaptándose a las tendencias de vestimenta urbana que predominan en la actualidad.

El conjunto se completó con elementos básicos para resaltar la prenda principal. La conductora vistió una musculosa blanca y un pantalón oscuro, logrando un equilibrio entre la comodidad y la sofisticación. Las piezas de tamaño superior a lo habitual continúan ganando espacio en el guardarropa femenino debido a su versatilidad para situaciones cotidianas o propuestas más formales.

La elección de este abrigo generó una respuesta inmediata en el entorno digital, donde se valoró la capacidad de transformar prendas sencillas en combinaciones modernas. Con esta apuesta de invierno de 2026, Nara reafirmó la vigencia del estilo minimalista pero con detalles cuidados que definen su imagen pública en las redes sociales.