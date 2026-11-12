Wanda Nara provocó a Icardi con una foto de sus hijas tras la denuncia

Luego del grave conflicto policial y judicial ocurrido el último viernes en la Casa de los Sueños de Nordelta, Wanda Nara volvió a mostrarse activa en sus plataformas digitales. La conductora eligió compartir con sus seguidores cómo sigue su vida cotidiana junto a Francesca e Isabella tras el altercado con Mauro Icardi que terminó en una restricción perimetral por 45 días.

En pleno revuelo mediático por la denuncia radicado en la justicia y la investigación en curso, la empresaria decidió asistir este miércoles junto a sus dos hijas a una celebración infantil muy exclusiva. El evento fue nada menos que el cumpleaños de Chuchu, la hija menor de la reconocida cantante La Joaqui, donde intentaron dejar atrás las tensiones recientes.

La reunión familiar funcionó como el espacio ideal para exhibir una imagen de absoluta calma y normalidad, rodeadas de actividades recreativas al aire libre. A través de sus historias de Instagram, la mediática publicó diversas postales de una jornada repleta de entretenimiento que contó con un enorme pelotero inflable rosado y el tradicional instante de apagar las velitas.

A lo largo del festejo, Francesca e Isabella pasaron un grato momento jugando con Fran, la pequeña bebé de la popular tiktoker Albere, situación que provocó una simpática coincidencia de nombres con la hija mayor de la conductora. En varias de las fotografías difundidas en las redes sociales se observó a las hermanas divertirse dentro del pelotero mientras alzaban con ternura a la niña de la influencer.

Por otro lado, la propia Albere, quien mantiene un estrecho vínculo de amistad con La Joaqui, compartió en su perfil una fotografía grupal donde posó muy sonriente en compañía de Wanda Nara, Sasha Ferro y la intérprete anfitriona. En esa misma imagen también quedaron retratadas las dos pequeñas llamadas "Fran", sumando un detalle colorido a la tarde de celebración.

El evento social también quedó documentado gracias a una grabación subida por Sasha Ferro, en la cual se aprecia con claridad el instante preciso en que la homenajeada sopla las velitas frente a todos los invitados. Mediante este tipo de publicaciones en internet, la conductora intentó proyectar serenidad y fortaleza, priorizando el cuidado y la contención diaria de sus hijas frente a la citación judicial que enfrenta su expareja.