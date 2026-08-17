Wanda Nara provocó a Icardi: "El futuro de mis hijas lo veo en Argentina"

Wanda Nara regresó a la Argentina tras un viaje a Milán donde grabó fragmentos de su docuserie acompañada por sus padres Nora Colosimo y Andrés Nara. En su llegada se refirió a la disputa legal que mantiene con Mauro Icardi por la residencia de sus hijas menores.

Mientras el futbolista insiste con un pedido de restitución internacional hacia Europa la mediática sostiene que las niñas ya armaron su cotidianeidad en el país desde hace más de dos años. Al ser consultada por el escándalo la protagonista afirmó "Ya está todo dicho, no hay nada nuevo" para minimizar la situación actual.

La empresaria impulsó un pedido de pericias psicológicas para el deportista lo que impide el contacto con las menores hasta que se concrete el trámite. Sobre la profesional que interviene en el Ministerio Público Tutelar la conductora expresó "Me apoyo mucho en la licenciada Mattera, es muy importante lo que dice. Aparte de ser mujer, porque es una persona que vive a diario lo que yo viví mucho tiempo". En medio de las presentaciones judiciales cruzadas donde el jugador expuso supuestas malas actitudes de su ex pareja ella sentenció "El futuro de mis hijas lo veo en Argentina".

Respecto a la filtración de un video donde se la observa conversando con las niñas la mediática manifestó "Ya no me sorprende nada" sin profundizar en el contenido de las imágenes. Sobre la posibilidad de rehacer su vida sentimental y contraer matrimonio nuevamente la entrevistada aclaró que "Primero lo primero, tiene que salir el divorcio".

En el plano laboral la conductora confirmó que MasterChef Celebrity regresará a la pantalla de Telefe tras el cierre de otros ciclos exitosos. Aunque evitó dar precisiones sobre el calendario oficial de lanzamientos comentó que "Ya hay fecha de arranque" pero advirtió que no puede comunicarla todavía por falta de una pauta oficial. De esta manera el enfrentamiento judicial suma nuevos capítulos mientras se aguarda el avance de las causas en curso.