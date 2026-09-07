Wanda Nara publicó en redes todas las fotos íntimas que le mandó a Icardi

La empresaria mediática dio a conocer que las postales de contenido explícito que solía enviarle a Mauro Icardi se encuentran al alcance del público en una aplicación digital. Con el objetivo de explicar los motivos de la iniciativa y detallar la forma de acceder al material, la protagonista utilizó sus perfiles en plataformas virtuales.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, la celebridad expuso el origen de la decisión. “Por miedo a que se filtren, hace tiempo subí a OnlyFans todas las fotos hot que le mandaba a mi ex. Preferí anticiparme y hacerlas plata”, declaró al respecto.

La maniobra comercial surgió como un intento de adelantarse a una eventual difusión no autorizada de los archivos y transformarlos en una fuente de ingresos económicos.