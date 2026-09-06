Wanda Nara publicó una foto en corpiño transparente y la tildaron de “grasa”

Un nuevo revuelo se desató en las plataformas digitales tras la reaparición de Wanda Nara en sus historias de Instagram, justo en el momento en que comenzaron a circular versiones sobre una supuesta separación de Martín Migueles. En esta oportunidad, la empresaria capturó la atención del público al compartir una selfie frente al espejo donde lució un corpiño transparente, utilizando únicamente emojis de corazón para cubrirse.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y una ola de mensajes negativos invadió las plataformas digitales. Diversos seguidores expresaron su cansancio ante el uso constante de filtros y retoque digital en sus publicaciones. Entre las reacciones que surgieron en las redes, algunos internautas la tildaron de "grasa" y le señalaron que al fin "se había bañado".

Las críticas hacia el contenido de la mediática continuaron con mensajes directos sobre su estilo de vida e imagen pública. "Siempre iguales las fotos. Corpiño y pantalón deportivo. Hablame de vulgar...", "Siempre en bolas", "¿Qué opina tu hijo mayor de esto?" y "¡Qué vergüenza para tus hijos!", fueron otras de las frases expresadas por los usuarios.

Este episodio se suma a los antecedentes de la empresaria en la difusión de imágenes de alto voltaje. Semanas atrás, la mediática confirmó su desembarco en la plataforma de contenido para adultos Only Fans. Para promocionar dicho espacio, la empresaria difundió una serie de fotografías sugerentes desde la cama, posando en topless y combinándolo con una prenda interior reducida. Acompañando aquella producción, la propia empresaria definió su perfil al escribir "Chica argentina aburrida" como descripción.