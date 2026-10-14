Wanda Nara quedó al borde del llanto tras un reclamo sobre sus hijos

En la pantalla de MasterChef Celebrity se vivió un momento de máxima tensión cuando Edith Hermida encaró sin filtro a Wanda Nara por un viejo conflicto familiar. La relación fluida entre la figura al frente del programa y las figuras de la cocina dio pie a una conversación sin filtro que terminó descolocando por completo a la mediática empresaria.

El cruce arrancó cuando Wanda Nara buscó saber el historial de cuestionamientos de Edith Hermida y le preguntó directa: "¿Vos me criticaste alguna vez?". Aunque al principio la periodista prefirió no entrar en detalles, ante la insistencia terminó confesando que en alguna oportunidad sí lo había hecho, desatando la curiosidad de la conductora.

Sin dar vueltas, Edith Hermida apuntó directamente al pasado de Wanda Nara y al trato con los hijos que tuvo con Maxi López durante su relación con Mauro Icardi. "No me gustaba que les pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López", lanzó la panelista sin dudarlo, sorprendiendo a todos en la estación de cocina.

La respuesta de la empresaria no tardó en llegar tratando de desmarcarse de la responsabilidad de la situación planteada. "Querés que te lo diga? No me gustaba que les pongas la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López", sostuvo la periodista, a lo que la conductora contestó que ella no decidía la vestimenta de los menores.

La tensión aumentó cuando la comunicadora redobló la apuesta y cuestionó la actitud de Wanda Nara ante ese hecho en particular. "¿Y quién se las ponía? ¿Cómo permitías eso?", preguntó la panelista, encontrando la defensa de la mediática al señalar: "¿Qué querés que haga? Son chiquitos y deciden también".

Lejos de cerrar el debate, Edith Hermida reafirmó su postura sobre el rol del exfutbolista en la vida de los chicos. "El padre es el padre, siempre va a ser el padre", remarcó la panelista de espectáculos, buscando marcar un límite claro en la crianza y en la exposición mediática de los menores involucrados.

Ante la insistente postura de Edith Hermida, la conductora sacó a la luz la mala relación con su ex pareja para justificar lo sucedido. "Si te cuento todas las que me hizo Maxi vas a decir "los nenes se tenían que haber tatuado la camiseta", pero no, ahí medí un poco", se defendió la empresaria en pleno aire del certamen.

La discusión continuó cuando la periodista calificó de conducta infiel a la ex pareja de Wanda Nara en la charla. "Y Maxi sí, ya lo ves ahora cómo es: medio piratongo. Pero ¿no te diste cuenta cómo era?", planteó la comunicadora, recibiendo un rápido remate de la conductora: "Me di cuenta, por eso lo dejé, pero me di cuenta tarde. Vos que sos periodista me hubieras llamado y me decías antes".

El cierre del intercambio picante entre Wanda Nara y la panelista dejó una frase sin filtro sobre las preferencias amorosas de la mediática. "Igual te gustan los piratongos a vos", le dijo la periodista, mientras la figura del programa cerró con firmeza: "Me gustan los piratongos, pero no que me pirateen a mí. Porque después ¿sabés que pasa? Me convierto en pirata y ustedes me critican".