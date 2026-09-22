Wanda Nara quiso poner celoso a Icardi mostrando el regalo de su novio

En el Día de la Primavera, el empresario sorprendió a Wanda y a las chicas con enormes ramos de flores amarillas, uno para cada una, acompañados por una tarjeta con una dedicatoria. Como era de esperar, ella no tardó en mostrar el regalo en sus redes y le sumó un mensaje que no pasó desapercibido: "Te amamos M".

Lo que para algunos sería un dulce gesto, en este caso podría desatar una nueva batalla entre Wanda y Mauro. Recordemos que el futbolista dejó en claro más de una vez que no quería que sus hijas tuvieran un vínculo tan cercano con Martin Migueles.

El posteo de Wanda aparece luego de varios días de fuego cruzado. El fin de semana, la China Suárez compartió fotos de un almuerzo familiar en la casa de los sueños donde estuvieron sus hijos y también las hijas de Icardi y Wanda.

A la par, Wanda había estado tirando palitos. Durante el evento por el lanzamiento de sus fragancias, alguien le acercó el celular para que saludara a su pareja y ella respondió entre risas: "Estoy hablando con tu marido. Tranquila, que no robo maridos".