Una nueva polémica se instaló entre Wanda Nara y Maxi López después de una inesperada confesión del exfutbolista en PH, Podemos Hablar. Durante el programa conducido por Andy Kusnetzoff, López relató una particular experiencia que habría vivido durante su etapa como jugador en Rusia y que, según contó, ocurrió mientras todavía estaba casado con la empresaria.

El exdelantero recordó que durante su estadía en Rusia tenía un amigo que organizaba eventos y que lo invitaba a fiestas privadas. Según relató, se trataba de encuentros que se realizaban en lugares particulares y en los que ocurrían situaciones de contenido sexual.

López contó que en una de esas reuniones conoció a una persona que tenía comportamientos violentos y que terminó agrediéndolo. El exjugador explicó que la situación comenzó a incomodarlo cuando la otra persona empezó a morderlo y rasguñarlo, por lo que decidió ponerle fin al encuentro.

La revelación tomó por sorpresa a Wanda Nara, quien aseguró haberse enterado de esos episodios recién después de escuchar las declaraciones de su exmarido en televisión.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria reaccionó con ironía y dejó en claro su enojo. Recordó que López había llegado a Rusia estando casado con ella y cuestionó que nunca le hubiera contado sobre aquellas fiestas.

“Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia”, escribió Wanda en una de sus publicaciones.

Pero el descargo no terminó allí. En otra historia, Nara volvió a apuntar contra el padre de sus hijos y sostuvo que le hubiera gustado conocer antes esas situaciones.

“Qué lástima saberlo tarde”, escribió la empresaria, quien además utilizó el episodio para recordar la etapa que ambos atravesaron mientras estaban casados y viviendo en el exterior.

La respuesta de Wanda

Wanda también aseguró que perdona a Maxi López, aunque dejó entrever que todavía existen cuestiones de aquella relación que desconocía.

“Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales”, expresó, en referencia a lo que el exfutbolista había contado durante el programa.

Además, lanzó una advertencia en tono irónico:

“Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado”. Según publicó MDZ, la empresaria agregó que otras situaciones ocurridas durante su matrimonio ya habían sido motivo de reproches.

La reacción de Wanda volvió a poner en escena la conflictiva historia que durante años protagonizaron ambos. Aunque actualmente mantienen un vínculo relacionado principalmente con sus hijos, las declaraciones públicas de uno y otro suelen generar nuevas repercusiones.

El mensaje para las mujeres

Después de referirse directamente a López, Wanda aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje dirigido a otras mujeres.

La empresaria recomendó que las mujeres tengan independencia económica y desarrollen sus propias actividades para no depender exclusivamente de sus parejas.

“Salgan a trabajar, hagan sus vidas, no dependan. Ganen su dinero”, escribió.

En ese sentido, vinculó su reflexión con las situaciones que pueden atravesar las mujeres que se encuentran viviendo en otro país junto a sus parejas y criando hijos.

La polémica quedó instalada luego de que una anécdota que Maxi López contó en televisión, años después de aquellos episodios, terminara provocando una contundente reacción de Wanda Nara en redes sociales. La empresaria dejó en claro que algunas de las historias de la etapa que compartieron todavía pueden generar reproches.