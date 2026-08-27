Wanda Nara recibió la peor noticia de la psicóloga de sus hijas y explotó la crisis

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en los tribunales mientras el futbolista define su futuro profesional. En las últimas horas trascendió una medida vinculada al tratamiento psicológico de sus hijas, luego de que las abogadas del deportista realizaran una presentación ante el juez Adrián Hagopián para solicitar que las menores asistan a terapia de forma presencial y abandonen la modalidad virtual.

El dato se dio a conocer en La Posta del Espectáculo, el ciclo de streaming de Gustavo Méndez, donde leyeron parte del documento presentado contra la mediática, quien convive la mayor parte del tiempo con las niñas. "Por considerar que la modalidad virtual de la terapia de las niñas no resulta la más adecuada para garantizar un abordaje terapéutico eficaz y la privacidad de ese espacio, intímese a la Sra. Nara en el carácter de medida cautelar para que arbitre los medios necesarios para que sus hijas concurran de forma presencial", sostiene el escrito judicial.

La intención de la defensa de Icardi busca garantizar un entorno privado entre las menores y su terapeuta, sin interferencias externas durante el desarrollo de las sesiones. Sobre este aspecto, la abogada Fátima Silva detalló en el programa los argumentos del planteo realizado: "Le hacen terapia por videollamada para controlarlas porque atrás de la computadora hay alguien escuchando. El juez pide que vayan presencial para que las nenas tengan su ámbito privado con su terapeuta".

Asimismo, el pedido enfatiza la necesidad de un contacto directo en la atención profesional. "La terapeuta cuando les hace una pregunta, de forma presencial las puede ver bien cómo reaccionan, el cuerpo, la sonrisa, lo que dicen y cómo. Así sacan una conclusión lo mejor posible", explicó la letrada respecto a las ventajas de la modalidad física frente a la virtual.

La solicitud posee carácter de medida cautelar, aunque al momento no fue aprobada formalmente por las autoridades judiciales. En caso de que el juez habilite la exigencia y no se registre un cumplimiento efectivo, Wanda Nara podría afrontar una nueva sanción económica, la cual se sumaría a otras multas ya planteadas o aplicadas durante el litigio contra Icardi.