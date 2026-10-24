La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo este sábado 24 de octubre. Luego de que el futbolista compartiera un fuerte mensaje en sus redes sociales por la ausencia de sus hijas durante unas vacaciones en México, la empresaria publicó una serie de fotografías junto a Francesca e Isabella camino al colegio, en lo que fue interpretado como una respuesta indirecta a su expareja.

Todo comenzó cuando Icardi regresaba de unas vacaciones en la Riviera Maya junto a Eugenia "la China" Suárez, los tres hijos de la actriz y su suegra, Marcela Riveiro. Durante el vuelo, el delantero compartió una fotografía desde la ventanilla del avión y expresó su tristeza porque sus dos hijas no habían podido acompañarlo.

En su publicación, el futbolista lamentó los "dos lugares vacíos" que habían quedado durante el viaje y aseguró que llevaba a sus hijas presentes en todo momento.

La publicación en sus redes sociales.

Sin embargo, la parte más polémica llegó cuando agregó: "Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más". La frase fue interpretada como un nuevo cuestionamiento hacia Wanda Nara y rápidamente generó repercusión.

La respuesta de Wanda Nara que llamó la atención

Pocas horas después del descargo, Wanda utilizó sus historias de Instagram para mostrar cómo transcurría la jornada junto a Francesca e Isabella.

La conductora compartió una selfie desde el interior de su camioneta, donde aparecía acompañada por sus dos hijas. Para preservar sus rostros, colocó emojis de moños rosas sobre sus caras. "Al Colegio. Hoy International Day", escribió junto a la fotografía, en referencia a una actividad especial organizada por la institución educativa a la que asisten las niñas.

En la imagen, Wanda apareció vestida con la camiseta de la Selección argentina, acorde con la temática de la celebración escolar.

Pero esa no fue la única publicación. Minutos después, compartió otra fotografía de Isabella con su uniforme de animadora, maquillaje y los colores del equipo escolar al que pertenece. "Orgullosa de vos Isi", expresó la empresaria, acompañando la imagen con un corazón rosa.

Aunque Wanda no mencionó directamente a Icardi ni respondió con declaraciones a sus acusaciones, el momento elegido para mostrar estas imágenes llamó la atención y fue interpretado como una contestación al mensaje del delantero.

El viaje de Mauro Icardi con la China Suárez

La polémica surgió después de que el futbolista disfrutara de varios días de descanso en México junto a su actual pareja y los hijos de ella, Rufina, Magnolia y Amancio.

Durante las vacaciones, la pareja compartió distintas fotografías de sus actividades familiares, incluyendo paseos y jornadas en piscinas naturales.

Sin embargo, la ausencia de Francesca e Isabella se convirtió en el centro de atención cuando Icardi manifestó públicamente su malestar por no haber podido compartir esa experiencia con ellas.

El nuevo intercambio se produjo semanas después de que se formalizara el divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia, a principios de octubre.

Pese a la disolución del matrimonio, las diferencias públicas entre ambos continúan. Esta vez, una publicación sobre un viaje familiar y las fotografías de una jornada escolar volvieron a colocar su relación en el centro de la escena mediática.