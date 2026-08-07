Wanda Nara reveló cómo Icardi "destrozó mentalmente" la cabeza de sus hijas

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio de tensión en el fuero civil de Buenos Aires. El conflicto recrudeció cuando el juez Adrián Hagopián decidió levantar la restricción que impedía al deportista salir del país tras considerar cumplido el trámite de los documentos. Ante este escenario, la conductora utilizó sus redes sociales para expresar su descontento mediante un mensaje centrado en la responsabilidad parental.

En sus historias de Instagram, la empresaria compartió una reflexión sobre el impacto de la ruptura en los menores involucrados. El texto publicado por Nara indicaba que "No te separas de tus hijos, te separas de tu pareja. Confundirlo es hacerles pagar una ruptura que no les pertenece".

Esta reacción surge en un contexto de reclamos cruzados, donde el futbolista también realizó descargos públicos contra la autoridad judicial tras ser embargado por incumplir el pago de la cuota alimentaria de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

Mientras el entorno de la mediática manifiesta malestar, la estrategia legal se mantiene activa para sostener las exigencias sobre la manutención de las niñas. La abogada Ana Rosenfeld confirmó en el programa LAM que ya presentó la apelación correspondiente para intentar revertir la autorización de viaje del delantero, en un proceso donde las partes permanecen profundamente distanciadas.