Wanda Nara reveló cómo Icardi la manipuló para odiar a Maxi López

Wanda Nara dio a conocer detalles inéditos sobre la compleja relación familiar que mantuvo durante años. La conductora responsabilizó a Mauro Icardi de haber controlado sus discusiones y conflictos con Maxi López, afectando incluso celebraciones importantes.

Según su relato, el futbolista regresó a Argentina sin firmar la renovación de los pasaportes de sus hijos, lo que derivó en una intimación judicial. En este contexto de tensión, la mediática aseguró que "el que hablaba de no hablarle y armaba toda la coartada contra él, qué pedirle o cómo manejarme era siempre Mauro".

Nara profundizó en la supuesta manipulación que Icardi ejercía para evitar un buen vínculo con el padre de sus hijos. Reveló que el deportista mantenía un control estricto sobre las finanzas relacionadas con la cuota alimentaria y que "Mauro llevaba contada la plata que me debía Maxi, llevaba un excel". Además, lamentó el impacto de esta situación en su entorno familiar al afirmar que "mis hijos crecieron escuchando esa manipulación".

La protagonista de esta historia aclaró que las tensiones actuales por la documentación no son una coincidencia con problemas del pasado, sino que responden a una enemistad profunda entre los hombres. Ella remarcó que "acá había una guerra entre Mauro y Maxi". Al explicar los motivos de esta rivalidad, señaló que "Mauro toda la vida lo odio a Maxi, era una cuestión de celos y una bronca".

Wanda recordó situaciones específicas de control durante eventos sociales y familiares. Mencionó que "en el cumpleaños de mis hijos, no me dejaba pararme en la torta al lado de él porque sino no me hablaba más. Hay mil anécdotas de porquería que hemos pasado". Según su testimonio, el comportamiento de Icardi afectaba el clima general, ya que "Maxi ya tenía a Daniela al lado, pero él arruinó todas las fiestas".

Respecto a la actual disputa por los pasaportes, la conductora mencionó el rol de las abogadas de su exmarido, Marcovecchio y Lara Piro. Sobre la actitud del jugador, expresó que "estoy segura que sus abogadas le deben aconsejar que firme, pero el que no quiere es él porque lo conozco". Mientras tanto, Icardi permanece en el país junto a la China Suárez, tras haber regresado para asistir al cumpleaños de Amancio.