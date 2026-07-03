Wanda Nara reveló las peores toxiqueadas que Icardi le hizo años atrás

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras una explosiva entrevista en Bondi Live donde abordó sin filtros el conflicto judicial que mantiene con Mauro Icardi. Ante la difusión de documentos sobre una supuesta transferencia por la cuota alimentaria, la empresaria expresó su malestar por la filtración de información privada.

Sobre los valores económicos en disputa, la conductora manifestó que "Prefiero no hablar, son sumas tremendas y hay mucho de intereses y un montón de cosas". Además, al referirse a crisis pasadas de su exmarido, aseguró que "Hay cosas que no se cuentan y son tremendas".

La conductora explicó que su regreso al país tuvo como objetivo principal priorizar el bienestar de sus hijos. "Elegí venir a Argentina para tener la libertad de que mis hijos se puedan mover", afirmó al considerar los riesgos de la exposición mediática.

Respecto a los comprobantes publicados, Nara confirmó que inició acciones legales ante la difusión de dicha documentación. "Me parece gravísimo lo que hicieron y lo acabo de denunciar. No sé si es así o no, pero ver una factura publicada ya me parece muy grave", sostuvo durante el reportaje.

La preocupación por la seguridad de los menores fue un eje central de su declaración pública. Nara remarcó que "Los montos son muy altos y siento que es muy grave porque es algo que sigue exponiendo a los menores. Hay ciertos códigos que hay que manejar o tener".

Asimismo, desmintió que el pago haya sido notificado formalmente a su representación legal. "No está ni en el expediente ni se lo mandaron a mi abogada. Ellas cada vez que necesitan algo se lo piden a mi abogada. Acabo de ver esa transferencia en los medios y me parece muy grave", señaló en alusión a las abogadas de Icardi.

Sobre la validez del depósito mencionado en la prensa, la empresaria fue tajante al respecto. "Por ahora no es verdadera, lo va a ser cuando se acredite y esté en el expediente", sentenció. La conversación también derivó hacia su relación con Maxi López, donde aclaró versiones sobre supuestos impedimentos de contacto con sus tres hijos.

"Muchas veces se me dijo que yo no dejaba que Maxi vea a los hijos, pero eso es mentira. Al revés, hay un montón de veces que quizás Maxi venía a buscarlos y ellos no querían ir, pero no porque yo no los dejaba, sino porque eran chiquitos y se querían quedar con su mamá. Nunca les prohibí verlo a Maxi", explicó.

La empresaria reveló que los problemas de comunicación con su exesposo se debían a las actitudes de su pareja posterior. "Maxi sabe que el impedimento de contacto era porque en ese momento yo estaba con una persona que no quería que tenga contacto con él", confesó.

Esta situación forzaba la intervención de terceros para gestionar los vínculos familiares básicos. "La intermediaria tenía que ser Ana Rosenfeld porque él era muy celoso de Maxi y lo bloqueaba desde mi celular", relató sobre el control que sufría en sus dispositivos.

Finalmente, recordó cómo debía manejarse en la privacidad para evitar conflictos domésticos. "Me pasó los últimos años, cuando estaba un poco más peleada o empoderada, que venía a Argentina y tomaba mate con Maxi a escondidas porque me generaba un problema con Mauro", describió sobre el pasado.

En la actualidad, el vínculo con el padre de sus hijos mayores se ha normalizado por completo. "Ahora Maxi tiene el código de mi casa y entra cuando quiere, tengo esa relación ahora", concluyó la empresaria.