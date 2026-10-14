Wanda Nara reveló por qué le gustan los piratas y dejó en shock a todos

Wanda Nara y Edith Hermida protagonizaron un desopilante cruce televisivo en el que la conductora se sinceró sobre su historial sentimental. La mediática reconoció públicamente que le atraen los hombres con perfil pirata, aunque dejó en claro sus propios límites dentro de cada relación que inicia.

Durante el ida y vuelta, Edith Hermida le recordó que Maxi López tenía fama de piratongo y Wanda Nara admitió que se dio cuenta tarde de esa situación. "Sí que me di cuenta, por eso lo dejé. Era piratongo. Pero bueno, me di cuenta tarde, pero vos que eras periodista me hubieras llamado y me decías antes", contestó la empresaria sobre su primer matrimonio.

La conversación continuó cuando la periodista le señaló que mantenía esa misma preferencia en la actualidad, obteniendo una firme contestación de la presentadora de televisión. "¿Te gustan los aburridos a vos? ¿A quién le gustan? Me gustan los piratongos", lanzó sin rodeos la actual pareja de Martín Migueles.

Para finalizar su confesión, Wanda Nara dejó en claro la condición previa que impone cuando decide salir con personas de ese perfil tan particular. "No me gusta que me pirateen a mí. Porque después me convierto yo en pirata. Ahí después me critican...", advirtió para cerrar el tema.

A salir con hombres de esa personalidad, la figura mediática se asegura mantenerse en agenda periodística permanente por celos de exparejas, versiones de engaños o derivaciones mediáticas en causas de la justicia. Mientras tanto, la definición no cayó del todo bien en el entorno de Daniela Christiansson, actual esposa del padre de sus hijos varones.