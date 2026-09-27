Wanda Nara reveló que aumentó 10 kilos y contó el duro motivo

Wanda Nara genera repercusión constante en las redes sociales y esta vez sorprendió a sus seguidores con detalles inéditos de su debut cinematográfico. Mediante una interacción en Instagram, la mediática respondió consultas directas sobre su participación estelar en la comedia romántica titulada ¿Querés ser mi hijo?, cuyo estreno en las salas del país está programado para el 22 de octubre.

En la producción donde comparte el rol principal con el actor Agustín Bernasconi, la conductora tuvo que encarar una importante metamorfosis corporal requerida por el guion. Al responder qué fue lo que la impulsó a aceptar la propuesta, detalló que "Aumenté 10 kilos para interpretar a Lucía. Me preparé mucho".

Más allá del impacto numérico de su balanza, la mediática enfatizó que la dinámica de trabajo fue determinante para encarar el desafío artístico. En ese sentido, la mayor de las hermanas Nara reconoció que "Pero lo que más me cautivó es el grupo humano que integra este proyecto".

El anuncio provocó curiosidad entre sus fans al referirse al resultado visual de sus escenas más complejas. Sobre el material grabado junto a su compañero de elenco, la protagonista remarcó que "Cuando me vean no lo van a poder creer. Me da vergüenza que me vean en algunas escenas. Sobre todo las que son con él (Bernasconi)".

Ante la insistencia del público por comprender los motivos detrás de la exigencia física para la personificación de Lucía, la actriz optó por mantener el misterio sobre la trama y se limitó a contestar que "Tenés que verla".