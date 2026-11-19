La batalla legal que involucra a la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras la presentación formal en los tribunales. Luego de que se filtrara el video de la violenta discusión que protagonizaron en Nordelta, la actriz decidió recurrir a la justicia por sentirse vulnerada y realizó una denuncia por amenazas simples. El conflicto judicial avanza a paso firme mientras el delantero realiza gestiones paralelas en el mismo expediente.

El caso de la China Suárez contra Wanda Nara ingresó originalmente en la Fiscalía General de San Isidro, pero luego fue derivado por cuestiones de territorialidad hacia la Fiscalía de Benavídez. En esa misma dependencia judicial ya se tramita otra causa en paralelo que fue impulsada por Mauro Icardi contra Martín Migueles por los mismos hechos ocurridos en el barrio privado. De este modo, los abogados de ambas partes continúan presentando escritos para impulsar las investigaciones penales correspondientes.

Según detalló el periodista Martín Candalaft en el programa DDM, la representación legal de la actriz seleccionó fragmentos muy específicos de aquella pelea para fundamentar el expediente y solicitar medidas de protección ante el temor por su seguridad. El abogado de la demandante también manifestó el miedo de su clienta y aseguró que "no es la primera vez que Wanda Nara reacciona así" frente a este tipo de situaciones conflictivas.

Dentro de la presentación judicial, la actriz plasmó la dura predicción sobre su futuro que escuchó durante el enfrentamiento y que afectó su integridad. En el escrito figura la frase exacta que le dijo la empresaria: "No lo conoces, en cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cag… a palos a vos". Este textual se convirtió en uno de los ejes principales de la acusación por amenazas simples.

Asimismo, la denunciante decidió incorporar otro agravio directo que recibió en medio de la discusión y que motivó su pedido de resguardo legal. El documento reproduce las palabras textuales de la mediática: "Sos una negra de mie… que está acá por plata, ni sabés porqué estás acá. Y de mis hijas no me vengas a hablar porque te mato yo a palos". Con estas pruebas, la defensa busca demostrar la gravedad de las agresiones verbales sufridas.

Mientras la causa penal sigue su curso habitual en los tribunales de Benavídez, el periodista Guido Záffora aportó nueva información sobre los próximos pasos procesales del caso. Según explicó el panelista, la China Suárez será citada a declarar el próximo martes con el objetivo de ratificar todos los términos del escrito que fue presentado anteriormente por sus letrados.

En medio de este fuerte revuelo judicial y mediático, Mauro Icardi apareció nuevamente en escena con una solicitud de último momento vinculada a sus planes personales inmediatos. De acuerdo con lo que reveló Martín Candalaft, el futbolista realizó una presentación formal ante la justicia porque "pidió viajar a Uruguay el fin de semana, no sabemos por cuánto tiempo".