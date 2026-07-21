Wanda Nara reveló que Icardi la llamó tras el robo y detalló la charla

La empresaria Wanda Nara pasó un momento de mucha angustia mientras se encontraba en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. En pleno partido entre Argentina y España, un grupo de delincuentes entró en su casa ubicada en el Lago Di Como. Según explicó el periodista Pepe Ochoa en el programa LAM, la realidad es que "Entran a la mansión y estaban los niños adentro con una empleada, la mamá no estaba en ese momento".

La noticia sorprendió a la conductora en medio de sus compromisos laborales. El cronista del ciclo de América TV relató que el contacto se produjo durante una de las presentaciones musicales del evento. "Me cuenta Wanda que estaba en el entretiempo cuando cantaba Madonna y Justin Bieber ahí la llaman por teléfono el custodio y uno sus hijos", describió sobre la comunicación que recibió la mediática.

Debido a la gravedad de lo que pasaba en Italia, la protagonista tuvo que dejar el estadio antes del cierre de la jornada. Mediante sus redes sociales, ella misma aclaró que "Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá que está con ellos".

En el asalto se llevaron dinero en efectivo, joyas y documentos personales de la familia. Los niños, al notar movimientos extraños, se protegieron en una habitación por sus propios medios. Wanda Nara agradeció el apoyo del público y valoró la fortaleza de su familia aclarando que "Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos".

Con respecto a la participación de Mauro Icardi en el hecho, la empresaria desmintió los rumores que indicaban una supuesta incredulidad del futbolista. Según su testimonio, el jugador estuvo al tanto de todo mediante el sistema de vigilancia. "Eso que están diciendo es mentira porque Mauro estaba con las cámaras cuando la policía estaba con los nenes y él lo vio. Y pidió hablar él con el custodio nuestro", aseguró para poner fin a las especulaciones.

Tras el ingreso de los asaltantes al domicilio, los residentes decidieron incrementar la vigilancia privada. La conductora compartió su estado emocional actual indicando que "Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban".

En estos momentos, las autoridades locales evalúan las imágenes de video para dar con el paradero de los atacantes. Como cierre de su descargo, la mediática remarcó que "Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento. ¡Espero que pronto los encuentren!".