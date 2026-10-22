Wanda Nara reveló que le hizo brujería a la China Suárez tras robarle a Icardi

Wanda Nara y Edith Hermida protagonizaron un tenso cruce en MasterChef Celebrity, donde las chicanas sobre su vida sentimental terminaron involucrando a Zaira Nara y a Eugenia la China Suárez. El momento dejó en evidencia las rispideces entre la conductora y la participante durante la emisión del reality culinario.

Todo comenzó cuando la empresaria encaró directamente a la panelista frente a las cámaras del programa. "Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezar a dar a mi hermana", atinó a decir la presentadora.

Ante el reclamo directo, la figura del ciclo televisivo manifestó su asombro en el estudio. "¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen", contestó de inmediato la integrante de Bendita para intentar justificarse ante la recriminación planteada durante la grabación.

La respuesta no convenció del todo a la hermana de la modelo. "Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa", retrucó la animadora. Sin embargo, la concursante mantuvo su punto de vista sin achicarse en ningún instante. "Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen", respondió.

La discusión continuó subiendo de tono con advertencias cruzadas. "Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando", siguió la famosa mediática. La participante retrucó: "La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China (Suárez)".

La tensión llegó a su punto máximo hacia el cierre de la conversación en el estudio. "Bueno, agarratela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer", concluyó la conductora para dar por terminado el picante intercambio dentro de la cocina del programa.