En medio del nuevo conflicto judicial que protagonizan, Wanda Nara sorprendió al asegurar que podrá dejar atrás las diferencias con Mauro Icardi. Durante una entrevista con el programa Infama, la conductora explicó los motivos por los cuales está convencida de que, tarde o temprano, recuperará el diálogo con su expareja para resolver todos los temas pendientes.

La declaración surgió luego de que el periodista Oliver Quiroz le consultara si se imaginaba sentándose a conversar con el futbolista en el futuro. Lejos de cerrar esa puerta, la empresaria respondió con optimismo sobre el paso de los días: “Es un poco de tiempo. Yo creo que el tiempo cura y mejora todas las cosas”.

Para fundamentar su postura, la mediática recordó cómo logró sanar el vínculo con Maxi López luego de años de intensos enfrentamientos públicos. “Hay mucha gente metida en el medio y, a veces, cuando vos te sentás, como me pasó con Maxi, te tomás un café y resolvés un montón de cosas”, reflexionó sobre aquella experiencia pasada.

De esta manera, la figura televisiva sostuvo que el desenlace con el delantero no será diferente al que tuvo con sus anteriores parejas. “Tengo buena relación con todos mis ex. No va a ser la excepción”, afirmó con seguridad, dejando en claro que espera alcanzar una convivencia armónica en el plano personal.

Al ser consultada sobre cómo visualiza el cierre de esta etapa conflictiva con el jugador, fue contundente al decir: “Tarde o temprano se va a aclarar todo”. No obstante, evitó dar detalles sobre el expediente legal que los enfrenta y prefirió mantener la reserva: “No voy a hablar de eso. La verdad es que es lo que vieron”.

Finalmente, la conductora se refirió a su actual noviazgo con Martín Migueles y confesó sentirse “muy tranquila, muy libre”. Valoró especialmente el perfil bajo de su pareja y la paz que le aporta este vínculo mientras sigue enfocada en su trabajo, reiterando que no tiene apuro y confía en que el tiempo ordenará la situación con su exmarido.