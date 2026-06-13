Wanda Nara se burló de la China Suárez con su nueva adquisición

Wanda Nara volvió a ser el centro de atención en las plataformas digitales el pasado 12 de junio tras compartir imágenes de su nueva adquisición de lujo. La mediática reaccionó a través de sus historias de Instagram poco después de que Mauro Icardi publicara fotografías junto a la China Suárez en las Islas Maldivas, un destino que el futbolista ya había visitado previamente con la empresaria.

La adquisición consiste en una camioneta Mercedes-AMG G63 0 km, reconocida en el mercado por combinar potencia, tecnología y un diseño imponente. En Argentina, este vehículo de alta gama tiene un valor superior a los 380 mil dólares, lo que representa aproximadamente $553 millones. A pesar del impacto del rodado, la repercusión principal se centró en las palabras que Nara eligió para acompañar la imagen de su chiche nuevo.

La conductora utilizó su publicación para expresar una reflexión vinculada a la independencia y el esfuerzo personal. “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar” escribió en sus redes sociales para manifestar su satisfacción por el logro obtenido.

La reacción de los usuarios fue inmediata y muchos interpretaron el posteo como una provocación o indirecta hacia la China Suárez. Según las especulaciones en el entorno del espectáculo, el mensaje de la empresaria buscó marcar una diferencia respecto a la actriz, quien suele mostrar viajes y obsequios que recibe del futbolista. De esta manera, Wanda Nara remarcó la importancia de conseguir bienes mediante el mérito propio en medio del constante interés que genera su vida personal.