Wanda Nara se burló de la China Suárez y se armó flor de escándalo

En un nuevo programa de MasterChef Celebrity transmitido por Telefe, Wanda Nara volvió a encender la polémica con un filoso comentario dedicado de forma indirecta a la China Suárez, quien actualmente está en pareja con su exmarido Mauro Icardi.

La situación se generó cuando China Ansa y Rocío Robles se presentaron ante el jurado para mostrar la preparación culinaria que hicieron en conjunto durante el desafío. En ese instante, la conductora interrumpió el ida y vuelta para hacer una pregunta incómoda.

Con la intención de acorralar a la participante, la empresaria le preguntó con quién había preferido cocinar, planteando un escenario ficticio en el que debía elegir a cuál de sus compañeras rescatar con un salvavidas entre Robles y la Negra Vernaci.

Ante la encrucijada, la concursante prefirió evitar cualquier tipo de enfrentamiento con sus colegas y respondió de manera pacífica: "Las salvo, y me hundo, Wanda". Esta frase le dio el pie perfecto a la figura del programa para rematar la escena.

Al escuchar la salida diplomática, la conductora aprovechó el apodo de la joven y lanzó entre risas: “Sos mentirosa, tenías que ser China para mentir así". La frase provocó sorpresa inmediata en el estudio por su evidente doble sentido.

Segundos después de pronunciar esas palabras, la presentadora pareció tomar conciencia de la repercusión de sus dichos y sumó con picardía: "¿Lo dije o lo pensé?". De este modo, una consulta laboral terminó en un nuevo dardo mediático.