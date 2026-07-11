Wanda Nara se fue de viaje con sus hijas y uno de sus ex e Icardi enfureció

Wanda Nara protagonizó un nuevo episodio mediático al emprender un viaje hacia el exterior junto a su círculo más cercano. Ángel de Brito difundió a través de sus redes sociales un video capturado donde se observa a la conductora en un aeropuerto. En las imágenes la empresaria aparece subiendo por una escalera mecánica para abordar un vuelo con destino a Milán.

Este desplazamiento se produce en un marco de tensión por el conflicto judicial y mediático que la mediática mantiene con Mauro Icardi. La grabación muestra que la acompañan sus hijos y su actual pareja, el empresario Martín Migueles.

Sobre el clip compartido se incluyó el texto "Wanda se fue a Milán con novio e hijos", lo cual generó repercusión inmediata entre los usuarios de plataformas digitales que especulan sobre la reacción del futbolista ante la situación familiar y legal.

Días atrás la propia conductora había dado señales de la consolidación de su romance al publicar una fotografía de una salida especial con su entorno íntimo donde utilizó la palabra "Familia" para describir el momento.

En esa ocasión el grupo asistió al musical Annie en el Teatro Broadway, obra protagonizada por Lizy Tagliani, Julieta Nair Calvo y Miguel Ángel Rodríguez. Durante la función los presentes observaron a la pareja ubicada en las butacas de manera cercana y atenta al espectáculo.

La partida hacia Italia ocurre mientras continúan las especulaciones sobre la relación tras semanas de dudas. Aunque los protagonistas no brindaron testimonios directos sobre su presente sentimental en este último tiempo, las imágenes del viaje familiar refuerzan la visibilidad de su vínculo actual en medio de las disputas vigentes.