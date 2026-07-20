Wanda Nara se juntó con Pampita y ¿van contra la China Suárez?

La expectativa por el duelo entre las selecciones de Argentina y España se sintió con fuerza en el estadio durante este 19 de julio de 2026 a las 15:40 horas. Wanda Nara captó la atención de millones de usuarios al publicar una imagen junto a su hermana Zaira Nara y la modelo Pampita. Las tres figuras lucieron la indumentaria albiceleste como parte de una campaña publicitaria para una marca de desodorantes.

La fotografía, donde las mujeres aparecen etiquetadas y sonrientes, se viralizó mientras Wanda mantiene una disputa judicial con su ex pareja Mauro Icardi y tras un reciente escándalo por sus vacaciones en París junto a sus hijas.

En este contexto de exposición, la mediática enfrentó las críticas del periodista Gustavo Méndez expresándole que "Mufa sos vos y tu vida de cuarta que se basa en hablar de mí" a través de sus plataformas digitales. Por otro lado, la atmósfera del torneo generó diversas reacciones entre los familiares de los jugadores. Agustina Gandolfo, al observar la tristeza de Lautaro Martínez, manifestó que "Se me hace un nudo en la garganta" ante el escenario deportivo.

Asimismo, la jornada mundialista motivó otros descargos públicos por parte de allegados al plantel. La esposa de Ángel Correa pidió respeto tras recibir amenazas asegurando que "Todo tiene un límite" frente a las agresiones recibidas.

Pedro Rosemblat también se refirió a la postura de los hinchas locales señalando que "Nuestra rebeldía los irrita" en respuesta a los cuestionamientos externos. Pese a las tensiones personales, las protagonistas de la imagen más comentada del día mostraron una gran sintonía en la previa del partido internacional.