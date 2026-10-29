Wanda Nara se mostró en topless y al borde de la censura en redes sociales

Wanda Nara generó un gran revuelo en las redes sociales tras compartir una osada publicación en su cuenta oficial de Instagram donde aparece luciendo únicamente la parte inferior de una microbikini de color rosa mientras posa frente a un espejo.

La conductora de MasterChef Celebrity logró captar la atención de sus seguidores y de los medios con este contenido tan sugerente que rápidamente se volvió viral. En el primer párrafo es fundamental destacar que Wanda Nara y Nora Colosimo estuvieron en el centro de la escena digital debido a las repercusiones generadas.

El posteo no tardó en acumular miles de reacciones y comentarios de todo tipo por parte de los usuarios que siguen de cerca la vida de la mediática. Entre los mensajes más destacados de la publicación apareció el de su madre Nora Colosimo, quien le dejó un tierno y llamativo elogio a su hija al escribir textualmente “Mamita hermosa de 5 bebés”, demostrando el apoyo familiar constante que recibe la empresaria en cada uno de sus movimientos públicos.

Sin embargo, la publicación también despertó fuertes críticas de algunos usuarios de internet que cuestionaron la decisión de la famosa de incluir en el mismo carrete de imágenes fotos y videos del festejo de cumpleaños de su hija menor junto con este material tan osado. Esta mezcla de contenidos familiares y sensuales generó un intenso debate entre sus fanáticos y detractores en el mundo virtual manteniendo a Wanda Nara en el centro de todas las conversaciones.