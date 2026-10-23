Wanda Nara se peleó con una famosa y le hizo una fuerte amenaza

Wanda Nara volvió a protagonizar un momento de tensión en MasterChef Celebrity y la destinataria de sus filosos comentarios fue Edith Hermida durante la última emisión del reality gastronómico de Telefe cuando la conductora aprovechó un encuentro con la participante para hacerle un reclamo por los comentarios sobre su hermana Zaira Nara en Bendita.

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó a la estación de cocina de Edith Hermida y sin demasiadas vueltas le manifestó su malestar por el tratamiento que recibe su hermana en el programa de El Nueve aunque aseguró que mantiene una buena relación con ella y dejó en claro que hay ciertos comentarios que no está dispuesta a dejar pasar.

La empresaria le reclamó a la panelista por los dichos sobre su familia y expresó "Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empezaron a dar a mi hermana".

Sorprendida por el planteo Edith Hermida intentó explicar su postura y se refirió a la supuesta reconciliación de la modelo con Jakob Von Plessen el padre de sus hijos al asegurar "¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen", pero Wanda Nara no quedó conforme y le contestó "Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa".

A medida que avanzaba la charla Wanda Nara redobló la apuesta y sorprendió al hablar del carácter de su hermana Zaira Nara dejando entrever que la modelo podría reaccionar ante los comentarios sobre su vida privada y lanzó "Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando".

Fue entonces cuando Edith Hermida hizo una inesperada comparación que muchos interpretaron como un palito para la China Suárez aunque se refería a la China Ansa al decir "La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China", haciendo referencia a la actual pareja de Mauro Icardi mientras Wanda Nara respondió de inmediato.

Como era de esperarse Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad y lanzó una picante frase que generó repercusión al responder "Bueno, agarrátela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer".