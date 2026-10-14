Wanda Nara se puso picante y encaró a una famosa que la insultó siempre

Wanda Nara y Karina Mazzocco protagonizaron un tenso momento durante la última emisión de MasterChef Celebrity transmitido por Telefe. La conductora del certamen culinario se acercó a la isla donde cocinaba la invitada y la charla derivó rápidamente en un pase de facturas del pasado. Wanda aprovechó la oportunidad para recordarle a la periodista los cuestionamientos que recibía en los programas de espectáculos cuando su vida personal era el tema central de debate.

La interacción comenzó cuando Wanda le advirtió a Karina sobre las intenciones de sus compañeros en la competencia al decirle "te quieren perjudicar, te quieren echar". Ante esa advertencia, la periodista quiso conocer su visión sobre el tema y le preguntó directamente "¿qué harías en mi lugar?" para saber cómo manejar las presiones. La empresaria no dudó en responder de manera contundente y le aconsejó "soportar como lo hacía yo cuando hablaban mal de mí en tu programa".

Con esa frase, Wanda recordó el ciclo A la tarde que conducía Karina en América, donde se analizaban de forma permanente sus escándalos familiares y sentimentales. La conductora fue por más y detalló que escuchaba el ciclo mientras se preparaba para grabar en la televisión. En ese sentido le lanzó a Karina que debía "resistir, ponerte un chaleco antibalas", al tiempo que recordó que en las pantallas del programa aparecían títulos irónicos como "Mucho MasterWanda" o "MasterTongo".

Lejos de generar una discusión mayor, Karina decidió responder con franqueza y admitió el cambio que tuvo su percepción hacia la empresaria. La periodista confesó "yo te resistí mucho tiempo, Wanda, pero ahora me caés muy bien", dejando en claro que la relación entre ambas mejoró. Además agregó "la estoy pasando increíble, Wanda. Me estoy dando el permiso de hacer algo diferente a lo que venía haciendo, estoy mostrando otra faceta" para dar por cerrado el cruce.