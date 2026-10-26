Wanda Nara se puso picante y le mandó un duro mensaje a Icardi y la China

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizan un nuevo capítulo de conflicto mediático luego de que el delantero regresara de sus vacaciones con la China Suárez. Desde el avión, el deportista compartió un fuerte descargo en sus redes sociales donde lamentó no poder viajar a México con las pequeñas.

En ese mensaje aseguró: "Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más". La publicación llegó rápidamente a manos de Wanda Nara, quien decidió no esquivar el tema y optó por una respuesta contundente basada en mostrar imágenes del tiempo compartido con ellas.

Desde sus historias de Instagram, la empresaria contó que se trataba de una jornada muy especial en el colegio de las chicas y compartió una foto manejando el auto con ellas ubicadas en los asientos traseros. Para dejar en claro que prioriza la compañía diaria, fue publicando distintas actividades escolares donde las niñas participaron junto a sus compañeros en un clima de absoluta felicidad. "Bajo la lluvia, bravo chicas", celebró Wanda al verlas bailar a pesar del mal tiempo climático que se vivía en ese momento.

También incluyó un posteo especial dedicado a su hija más pequeña donde remarcó lo orgullosa que se siente de ella en cada paso que da. De esta manera la mediática le demostró al futbolista que más allá de las palabras existen determinados mensajes que se deben acompañar siempre con presencia constante.