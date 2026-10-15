Wanda Nara se reencontró con L-Gante y crecen los rumores de romance

Wanda Nara y L-Gante se volvieron a ver en la entrega de los Martin Fierro de la Música, ceremonia organizada por APTRA a la que asistieron ambos. El cantante de cumbia 420 arribo temprano al Teatro Porteño y converso amablemente con la prensa que cubria la alfombra roja antes del inicio de la gala.

La aparicion de la empresaria en el recinto genero bastante expectativa entre los cronistas, dado que los dos llevaban muchos meses sin un cruce presencial a pesar de mantener llamadas telefonicas. Al ser consultado por la llegada de la mediatica, el musico afirmo: "No la vi a aunque me acaban de decir que llego. ¿Que relacion tenemos? De amistad, bastante bien".

Posteriormente, Wanda Nara y L-Gante se encontraron en el salon principal, donde se saludaron cordialmente con besos y abrazos junto a Claudia Valenzuela, la mama del artista. Tras compartir una breve conversacion en el evento, se viralizaron fotos en redes sociales que ratificaron la excelente relacion que mantienen.